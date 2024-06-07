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82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı bulabilir misin? Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sayı ve harfli bulmacalar büyük bir ilgi görmeye başladı. Bu bulmacalar, gündelik hayattan bir mola verip dikkat ve odaklanmayı gerektiren aktiviteler arayanlar için biçilmiş kaftan. Özellikle zihinsel jimnastik yapmayı sevenlere bu bulmacalar adeta ilaç gibi geliyor. Peki, 82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı bulabilir misin? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 08:29 Güncelleme 07 Haziran 2024, 08:28
82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı bulabilir misin? Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin 1

Bu yeni bulmaca türü, basit gibi görünse de aslında beynin çeşitli bölgelerini harekete geçiriyor. Detaylara dikkat etmeyi ve görsel algıyı geliştirmeyi gerektiren bu testlerle, günlük yaşamda kullanılmayan mental yetenekler de tetikleniyor. Böylece, hem eğleniyor hem de beyin egzersizi yapıyorsunuz.

82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı bulabilir misin? Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin 2

82 SAYISIYLA DOLU FOTOĞRAFTA 28'İ BULABİLİR MİSİN?

İşte karşınızda zeka kıvraklığınızı test edecek bir bulmaca!

82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı bulabilir misin? Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin 3

Fotoğrafta ilk bakışta göze çarpan 82 sayısının arasında, gizlenmiş bir 28 sayısı var. Peki, bu sayıyı bulabilecek misiniz?

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