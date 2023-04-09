8 saniyede bulamayanlar deliye dönüyor! Dünyayı sallayan IQ testi: Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu bulan 400 kişiden 1'i olabilirsiniz!
Dünya genelinde binlerce kişiye uygulanan bir optik illüzyon testi,Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı görselle büyük bir yankı uyandırmayı başardı. Testi hazırlayanlar, keskin gözlere sahip futbolseverlerin sadece 8 saniyede yıldız futbolcuyu bulabileceğini belirtiyor. Ancak, testte sadece çok az kişi başarılı sonuca ulaşabildi. Peki, siz fotoğrafta gizlenen Cristiano Ronaldo'yu bulabilir misiniz? Şimdi sizi testle baş başa bırakıyoruz.
09.04.2023 19:29 - Son Güncelleme: 09.04.2023 19:30
Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı optik illüzyon testi tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Testte Ronaldo'nun yüzü, birçok diğer futbolcunun yüzüyle bir araya getirilerek oluşturulan bir görsel içinde yer alıyor. Testi hazırlayanlar ise Ronaldo'nun yüzünü bulabilecek kişilere sadece 8 saniye süre veriyor ve sadece keskin gözlere sahip futbolseverlerin bulabileceğinin altını özellikle çiziyor.
Dünya genelinde binlerce kişiye uygulanan optik illüzyon testinde, çok az kişi 8 saniye içinde Cristiano Ronaldo'nun yerini doğru bir şekilde tespit edebildi.