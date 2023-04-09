8 saniyede bulamayanlar deliye dönüyor! Dünyayı sallayan IQ testi: Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu bulan 400 kişiden 1'i olabilirsiniz!

Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı optik illüzyon testi tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Testte Ronaldo'nun yüzü, birçok diğer futbolcunun yüzüyle bir araya getirilerek oluşturulan bir görsel içinde yer alıyor. Testi hazırlayanlar ise Ronaldo'nun yüzünü bulabilecek kişilere sadece 8 saniye süre veriyor ve sadece keskin gözlere sahip futbolseverlerin bulabileceğinin altını özellikle çiziyor.