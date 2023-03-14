7440 yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Vergi, GSS prim, trafik, askerlik, köprü- otoyol cezaları, KYK... BORÇ YAPILANDIRMA LİSTESİ 2023!

Son dakika haberine göre yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Borçların 48 ay taksitle ödenebileceği ve ilk taksitlerin 30 Haziran'da yatırılacağı duyuruldu. Peki 7440 yapılandırma başvuru ne zaman? 2023 Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol, KYK...