7440 yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Vergi, GSS prim, trafik, askerlik, köprü- otoyol cezaları, KYK... BORÇ YAPILANDIRMA LİSTESİ 2023!
Vergi affı ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, kanun teklifi resmen yasalaştı ve yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Peki Vergi affı çıktı mı, başvuru nasıl yapılır? 7440 yapılandırma başvuru ne zaman? 2023 Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika haberine göre yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Borçların 48 ay taksitle ödenebileceği ve ilk taksitlerin 30 Haziran'da yatırılacağı duyuruldu. Peki 7440 yapılandırma başvuru ne zaman? 2023 Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol, KYK...
7440 YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Son dakika... 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi gazetede yayımlandı! Hangi borçlar yapılandırılacak? Yapılandırmaya nasıl başvurulacak?
Vatandaşların 31 Mayıs 2023'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.
BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şirkesi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.