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Haberler Trend 7 gün boyunca tüm ülkeye çökecek! 13,14,15 Temmuz'da buna hazır olun! Tüm Türkiye'ye acil uyarı! Cuma, Cumartesi, Pazar...

7 gün boyunca tüm ülkeye çökecek! 13,14,15 Temmuz'da buna hazır olun! Tüm Türkiye'ye acil uyarı! Cuma, Cumartesi, Pazar...

Türkiye için peş peşe uyarı geldi. Önümüzdeki 3 gün boyunca tüm ülkeyi etkileyecek hava olayı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarda bulunuyor. Özellikle bu illerde yarından itibaren etkili olmaya başlayacak. İşte 13, 14, 15 Temmuz'da dikkat etmeniz gereken o olay...

takvim.com.tr
12.07.2023 18:12 - Son Güncelleme: 12.07.2023 18:12
7 gün boyunca tüm ülkeye çökecek! 13,14,15 Temmuz’da buna hazır olun! Tüm Türkiye’ye acil uyarı! Cuma, Cumartesi, Pazar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Özellikle bu illerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de önümüzdeki üç gün için peş peşe uyarı yağıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7 gün boyunca tüm ülkeye çökecek! 13,14,15 Temmuz’da buna hazır olun! Tüm Türkiye’ye acil uyarı! Cuma, Cumartesi, Pazar...

5-10 DERECE ARTACAK

Güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

7 gün boyunca tüm ülkeye çökecek! 13,14,15 Temmuz’da buna hazır olun! Tüm Türkiye’ye acil uyarı! Cuma, Cumartesi, Pazar...

Diğer bölgelerde ise 2 ila 6 derece arasında artış olabilir.

7 gün boyunca tüm ülkeye çökecek! 13,14,15 Temmuz’da buna hazır olun! Tüm Türkiye’ye acil uyarı! Cuma, Cumartesi, Pazar...

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de sıcaklıkların artacağı ve hava durumunun dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

7 gün boyunca tüm ülkeye çökecek! 13,14,15 Temmuz’da buna hazır olun! Tüm Türkiye’ye acil uyarı! Cuma, Cumartesi, Pazar...

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI 🔥

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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