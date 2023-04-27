65 milyar dolara bu iş tamam! Enerji açığını bitirecek keşif gerçekleşti! Tarihin en çılgın projesi...

Fransa'da inşa edilen ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesiyle birlikte füzyon enerjisi hayalleri gerçekleşecek. Bu projenin amacı, füzyon reaksiyonunu kontrol etmek ve kullanmak için bir yöntem geliştirmek. Proje kapsamında 35'ten fazla ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendis çalışıyor. Dünya üzerindeki en büyük pazar olarak kabul edilen 23 bin tonluk devasa makine bu amaçla inşa ediliyor. Projenin bir milyon bileşeni ve 10 milyon parçası bulunuyor.