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Haberler Trend 6.4'lük HATAY DEPREMİ sonrası SON DAKİKA TSUNAMİ UYARISI! AFAD'DAN flaş uyarı! Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samandağ, Defne "Deniz'den hemen..."

6.4'lük HATAY DEPREMİ sonrası SON DAKİKA TSUNAMİ UYARISI! AFAD'DAN flaş uyarı! Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samandağ, Defne "Deniz'den hemen..."

Son dakika tsunami uyarısı vatandaşların endişelenmesine neden oldu. En sık aratılanlar arasında Türkiye'de tsunami olur mu ve tsunami nasıl oluşur soruları yer alıyor. Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında AFAD tarafından tsunami uyarısı yapıldı. Peki, tsunami nasıl oluşur? Hatay'da tsunami olur mu? Mersin, Adana, Hatay, Manavgat, Antalya tsunami olur mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.02.2023 21:58 - Son Güncelleme: 20.02.2023 21:58
6.4’lük HATAY DEPREMİ sonrası SON DAKİKA TSUNAMİ UYARISI! AFAD’DAN flaş uyarı! Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samandağ, Defne Deniz’den hemen...

Son dakika Hatay tsunami uyarısı! AFAD'dan o illere uyarı! Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında AFAD tarafından tsunami uyarısı yapıldı.

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6.4’lük HATAY DEPREMİ sonrası SON DAKİKA TSUNAMİ UYARISI! AFAD’DAN flaş uyarı! Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samandağ, Defne Deniz’den hemen...

AFAD, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından tsunami uyarısında bulundu.

6.4’lük HATAY DEPREMİ sonrası SON DAKİKA TSUNAMİ UYARISI! AFAD’DAN flaş uyarı! Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samandağ, Defne Deniz’den hemen...

AFAD açıklamasında "(Hatay'daki depremler) Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

6.4’lük HATAY DEPREMİ sonrası SON DAKİKA TSUNAMİ UYARISI! AFAD’DAN flaş uyarı! Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samandağ, Defne Deniz’den hemen...

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de (EMSC) Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından tsunami uyarısında bulundu.

6.4’lük HATAY DEPREMİ sonrası SON DAKİKA TSUNAMİ UYARISI! AFAD’DAN flaş uyarı! Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samandağ, Defne Deniz’den hemen...

TÜRKİYE'DE TUNAMİ OLUR MU?

Tarihsel çalışmalar, 8300 km'den fazla kıyı şeridine sahip ülkemizde son 3000 yıl içinde 90'dan fazla tsunami meydana geldiğini göstermektedir. Bunlar başta Marmara Denizi olmak üzere ülkemizi çevreleyen tüm denizlerde gözlemlenmiştir

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