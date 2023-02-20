6.4'lük HATAY DEPREMİ sonrası SON DAKİKA TSUNAMİ UYARISI! AFAD'DAN flaş uyarı! Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samandağ, Defne "Deniz'den hemen..."
Son dakika tsunami uyarısı vatandaşların endişelenmesine neden oldu. En sık aratılanlar arasında Türkiye'de tsunami olur mu ve tsunami nasıl oluşur soruları yer alıyor. Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında AFAD tarafından tsunami uyarısı yapıldı. Peki, tsunami nasıl oluşur? Hatay'da tsunami olur mu? Mersin, Adana, Hatay, Manavgat, Antalya tsunami olur mu? İşte detaylar...
20.02.2023 21:58 - Son Güncelleme: 20.02.2023 21:58
AFAD açıklamasında "(Hatay'daki depremler) Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de (EMSC) Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından tsunami uyarısında bulundu.