SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

61 yaşında metabolizmasını makineye çevirdi: İki besini bıraktı, 25 kilo verdi!

TV sunucusu ve dünyaca ünlü isim Jane McDonald, yaşam tarzında yaptığı küçük ama etkili değişikliklerle sağlığına kavuştu. Beslenme uzmanı Angelique Panagos'un önerileriyle hayatından şeker ve beyaz karbonhidratları çıkaran 61 yaşındaki McDonald, bu basit değişiklik sayesinde toplamda 25 kilo verdi. İlk iki haftada 9 kilo kaybederek gözle görülür bir fark yaratan McDonald, "Diyet yapmadan kilo verebileceğimi hiç düşünmemiştim" sözleriyle sürecini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:34
61 yaşında metabolizmasını makineye çevirdi: İki besini bıraktı, 25 kilo verdi!

Kilo vermek, birçok kişi için zorlu bir süreç olarak kabul edilirken, küçük ama etkili değişikliklerle kısa sürede sağlıklı bir bedene kavuşmak mümkün olabilir. Ünlü sunucu Jane McDonald, hayatından sadece iki besin grubunu çıkararak tam 25 kilo verdiğini açıkladı. 61 yaşındaki McDonald, hem fiziksel görünümünü yeniledi hem de enerjisini artırarak yaşam kalitesini yükseltti.

61 yaşında metabolizmasını makineye çevirdi: İki besini bıraktı, 25 kilo verdi!

KİLO KAYBININ ANAHTARI OLDU

McDonald geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, uzun süredir karbonhidrat ağırlıklı bir diyet uyguladığını itiraf etti. Tatlıya düşkünlüğü nedeniyle sık sık şekerli gıdalar tüketen sunucu, bunun vücudunda enerji düşüklüğü ve kilo alımı gibi olumsuz etkiler yarattığını fark etti. "Her zaman pasta ve karbonhidratları sevdim. Sürekli aç hissediyor ve yanlış şeyler yiyordum. Vücudum doğru besinleri almadığı için daha fazla yemeye devam ettim" diye konuştu.

61 yaşında metabolizmasını makineye çevirdi: İki besini bıraktı, 25 kilo verdi!

Ünlü sunucu, yaşadığı yorgunluk ve kilo sorunlarını başlangıçta yaşına bağlıyordu. Ancak bu durumu değiştirmek için harekete geçerek profesyonel destek almaya karar verdi. McDonald'ın bu süreçteki en büyük ilham kaynağı, beslenme uzmanı Angelique Panagos oldu.

SON DAKİKA