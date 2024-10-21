61 yaşında metabolizmasını makineye çevirdi: İki besini bıraktı, 25 kilo verdi!

Kilo vermek, birçok kişi için zorlu bir süreç olarak kabul edilirken, küçük ama etkili değişikliklerle kısa sürede sağlıklı bir bedene kavuşmak mümkün olabilir. Ünlü sunucu Jane McDonald, hayatından sadece iki besin grubunu çıkararak tam 25 kilo verdiğini açıkladı. 61 yaşındaki McDonald, hem fiziksel görünümünü yeniledi hem de enerjisini artırarak yaşam kalitesini yükseltti.

KİLO KAYBININ ANAHTARI OLDU McDonald geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, uzun süredir karbonhidrat ağırlıklı bir diyet uyguladığını itiraf etti. Tatlıya düşkünlüğü nedeniyle sık sık şekerli gıdalar tüketen sunucu, bunun vücudunda enerji düşüklüğü ve kilo alımı gibi olumsuz etkiler yarattığını fark etti. "Her zaman pasta ve karbonhidratları sevdim. Sürekli aç hissediyor ve yanlış şeyler yiyordum. Vücudum doğru besinleri almadığı için daha fazla yemeye devam ettim" diye konuştu.