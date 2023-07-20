The Simpsons 2024 kehanetleri yine korku saldı! Kapanma geri gelecek iddiası! Artan aşırı sıcaklar...

İddialara göre, dizinin bir bölümünde Springfield kasabasını kavuran kavurucu sıcaklar nedeniyle işletmeler kapanıyor ve insanlar sıcaklıktan dolayı hayatını kaybediyor. Daha sonrasında da insanlar evlerine kapanarak dışarı çıkılması mümkün olmayan bir hava olayıyla karşılaşıyor.