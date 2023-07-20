The Simpsons 2024 kehanetleri yine korku saldı! Kapanma geri gelecek iddiası! Artan aşırı sıcaklar...
The Simpsons komedi ve hiciv türündeki animasyon dizisiyle uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alıyor. Bu çizgi dizinin beklenmedik bir şekilde geleceği önceden tahmin ettiğini düşünüyor. Sosyal medyada ve internet platformlarında yayılan bir iddiaya göre The Simpsons bir bölümünde aşırı sıcaklar sebebiyle kapanmaların ve insanların sıcak havadan dolayı ölümlerinin işlendiği bir senaryo ile geleceği tahmin etti. İşte The Simpsons 2024 kehanetleri ve tüm merak edilenler...
Matt Groening tarafından yaratılan ve 1989 yılında televizyon ekranlarına merhaba diyen efsanevi animasyon dizisi The Simpsons geleceği tahmin ettiği iddialarıyla gündemde sık sık yer alıyor. Titan denizaltı, Trump, Threads ve birçok güncel olayın dizide yer aldığının görülmesinin ardından yeni ortaya çıkan bir tahmin duyanları şoke ediyor. İşte The Simpsons 2024 kehanetleri...
Son zamanlarda ortaya atılan iddialardan biri The Simpsons"un aşırı sıcaklarla ilgili bir bölümde yeniden geleceği tahmin ettiği oldu.
Öte yandan, bazı bilim insanları ve aktivistler, bu sahnelerin gerçek hayatta karşılaşılan iklim değişikliği sorununa dikkat çektiğini ve insanların sorumluluk alması gerektiğini belirttiler. Özellikle son zamanlarda artan aşırı sıcaklar sebebiyle The Simpson'sun 2024 kehanetleri arasında aşırı sıcaklardan eve kapanmaların yaşanabileceği iddia ediliyor.
The Simspons 2024 kehanetleri yeniden gündemde yerini aldı. Instagram Threads, Titan Denizaltı ve birçok tahmininden sonra fenomen dizinin gelecek sene tahminleri merak ediliyor. İşte The Simpsons 2024 kehanetleri...