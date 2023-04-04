6 Nisan Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?
2023 yılının Nisan ayında Dolunay, bu Perşembe günü saat: 07:35'te 16 derecede gerçekleşecek. Terazi burcunda yaşanan tüm Dolunaylar, her zaman büyük etkileşimler meydana getirmiştir. Peki 6 Nisan Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?
04.04.2023 13:08 - Son Güncelleme: 04.04.2023 13:08
6 Nisan Dolunay'dan etkilenen burçlar belli oldu. Yaklaşan Terazi Dolunayı'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek merak ediliyordu. Dolunay, 6 Nisan 2023 tarihinde Terazi burcunda saat 07.34'da gerçekleşecek. O burçtakiler için 'Gardınızı alın!' dendi! İşte detaylar...