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Haberler Trend 545, 659,432 BİN TL'ye taksitle araç alın! 400 bin TL'ye 0 OTOMOBİL! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero...

545, 659,432 BİN TL'ye taksitle araç alın! 400 bin TL'ye 0 OTOMOBİL! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero...

2023 Mart ayı araba fiyatları güncellendi. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobiller.

takvim.com.tr
07.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 07.03.2023 12:30
545, 659,432 BİN TL’ye taksitle araç alın! 400 bin TL’ye 0 OTOMOBİL! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero...

2023 Mart ayı otomobil fiyatları güncellendi. Araba almak isteyenler güncel sıfır araba fiyatlarını merak ediyor. Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero, Passat. ve birçopk modelde çeşitli kampanyalar sunulmaya başlandı. İşte 2023 Mart güncel sıfır araba fiyatları...

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545, 659,432 BİN TL’ye taksitle araç alın! 400 bin TL’ye 0 OTOMOBİL! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero...

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU, KAÇ PARA, NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Togg'u da kapsayan düzenlemenin; 160 kW motor gücünü ve ÖTV matrahı 1.250.000 lirayı geçmeyen araçları ilgilendirdiği öğrenildi. Bu çerçevede yerli ve milli otomobilimiz Togg için netleşmeye fiyat beklentisi oluştu. Togg 2023 fiyat listesine ilişkin güncel rakamlar şirket tarafından yapılan açıklamanın ardından haberimizde yerini alacak.

545, 659,432 BİN TL’ye taksitle araç alın! 400 bin TL’ye 0 OTOMOBİL! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero...

YENİ HYUNDAİ İ10 MODELLERİ

Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Benzinli Manuel Jump 370.000 TL
Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Benzinli AMT Jump 392.400 TL
Yeni Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Benzinli AMT Style 432.000 TL
Yeni Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Benzinli AMT Elite Çift Renk 464.000 TL
545, 659,432 BİN TL’ye taksitle araç alın! 400 bin TL’ye 0 OTOMOBİL! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero...
YENİ HYUNDAİ İ20 MODELLERİ (MODEL YILI 2023)
Yeni Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Benzinli Manuel Jump 466.500 TL
Yeni Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Benzinli Otomatik Jump 535.000 TL
545, 659,432 BİN TL’ye taksitle araç alın! 400 bin TL’ye 0 OTOMOBİL! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero...

Yeni Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Benzinli Otomatik Style 546.000 TL

Yeni Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Benzinli Otomatik Style Plus 607.500 TL

Yeni Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Benzinli Otomatik Elite 626.000 TL

Yeni Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Benzinli DCT Style 613.500 TL

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