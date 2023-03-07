545, 659,432 BİN TL'ye taksitle araç alın! 400 bin TL'ye 0 OTOMOBİL! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero...
2023 Mart ayı araba fiyatları güncellendi. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobiller.
07.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 07.03.2023 12:30
TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU, KAÇ PARA, NE KADAR OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Togg'u da kapsayan düzenlemenin; 160 kW motor gücünü ve ÖTV matrahı 1.250.000 lirayı geçmeyen araçları ilgilendirdiği öğrenildi. Bu çerçevede yerli ve milli otomobilimiz Togg için netleşmeye fiyat beklentisi oluştu. Togg 2023 fiyat listesine ilişkin güncel rakamlar şirket tarafından yapılan açıklamanın ardından haberimizde yerini alacak.