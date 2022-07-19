500 TL’den 750 TL’ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı! Ziraat Bankası’ndan emeklilere büyük müjde geldi

Ziraat Bankası'nın kendi sitesi üzerinden duyurduğu habere göre maaşını bu bankadan alan emekliler promosyon ödemesinden faydalanacak. Maaşını bu bankaya yeni taşıyacak olan emekliler ise 3 senelik taahhüt imzalayacaklar. 3 senelik taahhüdü imzalayan emekliler de bu imkandan yararlanabilecekler.