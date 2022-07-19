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500 TL'den 750 TL'ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı! Ziraat Bankası'ndan emeklilere büyük müjde geldi

Ziraat Bankası'ndan emekliyi sevindirecek bir haber geldi. Anında 750 TL ödemesini koşulsuz almak amacıyla emekli maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımanız yeterli olacaktır. Maaşını bu bankaya taşıyan emekliler bu promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Her anlamda emekliyi düşünen Ziraat Bankası ilaveten emeklilere kredi olanağı da sunmaktadır.

takvim.com.tr
19.07.2022 11:55 - Son Güncelleme: 19.07.2022 11:56
500 TL’den 750 TL’ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı! Ziraat Bankası’ndan emeklilere büyük müjde geldi

Ziraat Bankası'nın kendi sitesi üzerinden duyurduğu habere göre maaşını bu bankadan alan emekliler promosyon ödemesinden faydalanacak. Maaşını bu bankaya yeni taşıyacak olan emekliler ise 3 senelik taahhüt imzalayacaklar. 3 senelik taahhüdü imzalayan emekliler de bu imkandan yararlanabilecekler.

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500 TL’den 750 TL’ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı! Ziraat Bankası’ndan emeklilere büyük müjde geldi

Ziraat Bankası promosyon noktasında seçenek seçenekler sunmaktadır. Bu noktada bankanın emeklilere özel promosyon kampanyasını döneme soktuğu da bilinmektedir.

500 TL’den 750 TL’ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı! Ziraat Bankası’ndan emeklilere büyük müjde geldi

Aslında Ziraat Bankası ATV ve şube adedi konusu ile ilgili da avantajlı olmasından emekliler doğrultusundan sık sık tercih edilmektedir.

500 TL’den 750 TL’ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı! Ziraat Bankası’ndan emeklilere büyük müjde geldi

Ziraat Bankası 750 TL'ye Kadar Promosyon Nasıl Alınır?

SGK, her banka ile sözleşme düzenlemektedir. Ziraat Bankası da bu bankalardan biridir. Sözleşmeye göre emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler promosyon olarak 500 TL alacaklardır.

500 TL’den 750 TL’ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı! Ziraat Bankası’ndan emeklilere büyük müjde geldi

1500 ila 2000 TL arası maaş alanlar 625 TL ve maaşı 2500 TL'den çok olan emekliler ise 750 TL promosyon alacaklardır.

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