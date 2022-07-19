500 TL'den 750 TL'ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı! Ziraat Bankası'ndan emeklilere büyük müjde geldi
Ziraat Bankası'ndan emekliyi sevindirecek bir haber geldi. Anında 750 TL ödemesini koşulsuz almak amacıyla emekli maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımanız yeterli olacaktır. Maaşını bu bankaya taşıyan emekliler bu promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Her anlamda emekliyi düşünen Ziraat Bankası ilaveten emeklilere kredi olanağı da sunmaktadır.
Ziraat Bankası'nın kendi sitesi üzerinden duyurduğu habere göre maaşını bu bankadan alan emekliler promosyon ödemesinden faydalanacak. Maaşını bu bankaya yeni taşıyacak olan emekliler ise 3 senelik taahhüt imzalayacaklar. 3 senelik taahhüdü imzalayan emekliler de bu imkandan yararlanabilecekler.
Ziraat Bankası promosyon noktasında seçenek seçenekler sunmaktadır. Bu noktada bankanın emeklilere özel promosyon kampanyasını döneme soktuğu da bilinmektedir.
Aslında Ziraat Bankası ATV ve şube adedi konusu ile ilgili da avantajlı olmasından emekliler doğrultusundan sık sık tercih edilmektedir.
Ziraat Bankası 750 TL'ye Kadar Promosyon Nasıl Alınır?
SGK, her banka ile sözleşme düzenlemektedir. Ziraat Bankası da bu bankalardan biridir. Sözleşmeye göre emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler promosyon olarak 500 TL alacaklardır.