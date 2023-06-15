5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?
Sabah kahvaltılarının ve beş çaylarının vazgeçilmezi olan poğaçalar, hem pratik hem de lezzetli atıştırmalıklardır. İşte az malzemeyle yapılan ve yumuşacık olan poğaça tarifi, tam da aradığınız tariflerden biri!
15.06.2023 10:26 - Son Güncelleme: 15.06.2023 10:26
3 2 1 poğaça tarifi sabah kahvaltısını lezzet şöleni haline getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Sizde sadece 5 malzemeyle 35 dakikada nefis poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Bu poğaçalar dışarıdan aldıklarınıza kıyasla çok daha taze, yumuşak ve lezzetli olacak. İşte kokusuyla ve lezzetiyle sizi mest edecek pratik 3 2 1 poğaça tarifi...