5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?

3 2 1 poğaça tarifi sabah kahvaltısını lezzet şöleni haline getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Sizde sadece 5 malzemeyle 35 dakikada nefis poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Bu poğaçalar dışarıdan aldıklarınıza kıyasla çok daha taze, yumuşak ve lezzetli olacak. İşte kokusuyla ve lezzetiyle sizi mest edecek pratik 3 2 1 poğaça tarifi...