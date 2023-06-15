Vav TV İzle
Haberler Trend 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?

5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarının ve beş çaylarının vazgeçilmezi olan poğaçalar, hem pratik hem de lezzetli atıştırmalıklardır. İşte az malzemeyle yapılan ve yumuşacık olan poğaça tarifi, tam da aradığınız tariflerden biri!

takvim.com.tr
15.06.2023 10:26 - Son Güncelleme: 15.06.2023 10:26
5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?

3 2 1 poğaça tarifi sabah kahvaltısını lezzet şöleni haline getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Sizde sadece 5 malzemeyle 35 dakikada nefis poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Bu poğaçalar dışarıdan aldıklarınıza kıyasla çok daha taze, yumuşak ve lezzetli olacak. İşte kokusuyla ve lezzetiyle sizi mest edecek pratik 3 2 1 poğaça tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?

3 2 1 POĞAÇA YAPIMI İÇİN MALZEMELER

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

4 veya 5 su bardağı un

5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?

İÇ HARCI İÇİN

Beyaz peynir
Maydanoz

5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?

ÜZERİ İÇİN

1 su bardağı galeta unu

5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok... 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır?

ÜÇ İKİ BİR POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yoğurt, sıvı yağ ve kabartma tozunu bir kapta güzelce karıştırmaya başlayın.

SON DAKİKA