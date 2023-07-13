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5 günde şakır şakır yağ yaktırıyor! İbrahim Saraçoğlu önerdi! Basen, göbek, selülit, kiloyu yok ediyor!

Yaz aylarında kilo vermek isteyenlere mucize öneri! Birçok ünlüye hızla kilo verdiren İbrahim Saraçoğlu'nun en popüler kürünü sizler için derledik. 5 gün boyunca uyguladığınızda vücudunuzda detoks etkisi gösteren bu kür metabolizmanı canlandıracak ve yağ yakımınıza katkıda bulunacak. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun mucize lahana kürü...

13.07.2023 20:25 - Son Güncelleme: 13.07.2023 20:25
5 günde şakır şakır yağ yaktırıyor! İbrahim Saraçoğlu önerdi! Basen, göbek, selülit, kiloyu yok ediyor!

İbrahim Saraçoğlu lahana kürü zayıflamaya olan etkileriyle oldukça popüler hale geldi. Yaz aylarında fit bir görünüme kavuşmak isteyenler için mucize niteliğindeki bu kürü sizler için derledik. İşte kilo veremeyenlerin metabolizmasını canavara çevirecek, cayır cayır yağ yaktıran lahana kürü tarifi...

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5 günde şakır şakır yağ yaktırıyor! İbrahim Saraçoğlu önerdi! Basen, göbek, selülit, kiloyu yok ediyor!

LAHANA KÜRÜ FAYDALARI

Sağlıklı bir şekilde hızlı kilo vermeyi sağlar.

Selülitleri eritir.

5 günde şakır şakır yağ yaktırıyor! İbrahim Saraçoğlu önerdi! Basen, göbek, selülit, kiloyu yok ediyor!

Lahana suyu zayıflamaya yardımcı olur.

Lahana suyu içerdiği kükürt ve klor sayesinde çok etkili bir bağırsak temizleyicidir. Aynı zamanda bağırsak sağlığı için de büyük bir önem taşır. Bu özelliği sayesinde de kolitin hastalığını kısa zaman içinde tedavi edebilir.

5 günde şakır şakır yağ yaktırıyor! İbrahim Saraçoğlu önerdi! Basen, göbek, selülit, kiloyu yok ediyor!

Kolon kanserine karşı korumaya yardımcı olur.

Lahana suyu, iltihap kurutma konusunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda da deri ve cilt iltihaplarını kurutur.

5 günde şakır şakır yağ yaktırıyor! İbrahim Saraçoğlu önerdi! Basen, göbek, selülit, kiloyu yok ediyor!

Pek çok sağlık uzmanı vücuttaki mide kanseri, östrojen metabolizma sürecini hızlandırdığını, prostat kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını savunur.

Kanın temizlenmesine yardımcı olur ve damar tıkanıklığını giderir.

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