5 günde şakır şakır yağ yaktırıyor! İbrahim Saraçoğlu önerdi! Basen, göbek, selülit, kiloyu yok ediyor!

Lahana suyu zayıflamaya yardımcı olur.

Lahana suyu içerdiği kükürt ve klor sayesinde çok etkili bir bağırsak temizleyicidir. Aynı zamanda bağırsak sağlığı için de büyük bir önem taşır. Bu özelliği sayesinde de kolitin hastalığını kısa zaman içinde tedavi edebilir.