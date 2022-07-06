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5 bin, 10 bin ve 20 bin TL şimdi al Eylül'de ödemeye başla! Bayram öncesi ilaç gibi geldi

Vatandaşların nakit para ihtiyaçlarına deva olmak isteyen bankalardan oldukça avantajlı kredi paketleri gelmeye başladı. Birçok alanda görülen yüksek fiyatlar ve art arda gelen çoğu zam ardından kişilerin nakit gereksinimi de artmış durumda. Uygun finansman kullanarak nakit sıkıntısını çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar ise en makul oranlara sahip kredileri kullanarak ek nakit desteğinden yararlanmak istiyor. ING Bank, Vakıfbank ve Akbank doğrultusundan duyurulan 3 ay ertelemeli krediler çoğu vatandaşın gereksiniminin çözümünde destek oluyor.

takvim.com.tr
06.07.2022 11:30 - Son Güncelleme: 06.07.2022 11:30
5 bin, 10 bin ve 20 bin TL şimdi al Eylül’de ödemeye başla! Bayram öncesi ilaç gibi geldi
Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren çoğu banka bağlamında düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleriyle kredi desteği veriliyor.
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5 bin, 10 bin ve 20 bin TL şimdi al Eylül’de ödemeye başla! Bayram öncesi ilaç gibi geldi

ING, Vakıfbank ve Akbank'ın yanı sıra daha çoğu farkı bankadan benzer kredi fırsatları duyuruldu.

5 bin, 10 bin ve 20 bin TL şimdi al Eylül’de ödemeye başla! Bayram öncesi ilaç gibi geldi

Acil nakit gereksinimleri amacıyla ilaveten vatandaşlara faizsiz ya da düşük faiz oranları ile süratli krediler gerçekleştiren bankalar, dijital bankacılık hizmetleri kapsamında masrafların da bir hayli azaltılmasını sağlamıştır.

5 bin, 10 bin ve 20 bin TL şimdi al Eylül’de ödemeye başla! Bayram öncesi ilaç gibi geldi

3 ay ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi desteği veren bankalar:

· ING Bank

· Vakıfbank

· Akbank

5 bin, 10 bin ve 20 bin TL şimdi al Eylül’de ödemeye başla! Bayram öncesi ilaç gibi geldi

· Yapı Kredi

· QNB Finansbank

· CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

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