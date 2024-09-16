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47 yaşında 2. kez anne olan İpek Açar’ın oğluna bakın: Aynı babası!

Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adını verdiği bir kızı olan İpek Açar, 2009'da Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ömer adını verdikleri bir oğlu oldu. 23 yıl aranın ardından annelik duygusunu ikinci kez tadan ve oğlunu gözlerden uzak büyüten Açar'ın son paylaşımı dikkat çekti. Ünlü isim, oğluna kavuştuğu anları sosyal medyada yayınladı. Minik Ömer'in babasına benzerliği ise çok konuşuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi16 Eylül 2024, 11:27
47 yaşında 2. kez anne olan İpek Açar’ın oğluna bakın: Aynı babası! 1

İpek Açar'ın merhum sanatçı Kayahan ile yaptığı evlilikten Aslı Gönül adında bir kızı oldu.

47 yaşında 2. kez anne olan İpek Açar’ın oğluna bakın: Aynı babası! 2

2009 senesinde Alper Kömürcü ile evlenen Açar, Ömer adını verdiği oğlunun dünyaya gelmesiyle 23 yıl sonra annelik duygusunu bir kez daha tattı.

47 yaşında 2. kez anne olan İpek Açar’ın oğluna bakın: Aynı babası! 3

İki çocuk annesi İpek Açar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

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