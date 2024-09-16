47 yaşında 2. kez anne olan İpek Açar’ın oğluna bakın: Aynı babası!

Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adını verdiği bir kızı olan İpek Açar, 2009'da Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ömer adını verdikleri bir oğlu oldu. 23 yıl aranın ardından annelik duygusunu ikinci kez tadan ve oğlunu gözlerden uzak büyüten Açar'ın son paylaşımı dikkat çekti. Ünlü isim, oğluna kavuştuğu anları sosyal medyada yayınladı. Minik Ömer'in babasına benzerliği ise çok konuşuldu.