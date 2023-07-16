45 derece sıcakta bile dipdiri kalan makyaj tüyosu! Akmasını engelliyor, direkt sabitliyor! Günde iki kere...

Kadınlar için makyajın bozulmadan kalması bir hayli sevindirici bir durum. Ancak yaz ve kış aylarında hem soğuk hem sıcak havalar yüzdeki makyajın bozulmasına neden oluyor. Bu noktada makyak tüyoları yakından takip ediliyor. Bu haberimizde 45 derecede dahi bozulmadan kalabilen makyajın sırrına yer verdik. İşte makyajın sabit kalmasını sağlayacak püf noktalar...