4413 yılından gelen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları afalattı! İnsanlık yok oluyor dedi sonrası korkunç...
İngiltere'nin gizemli zaman yolcusu Lewis Walker, 4413 yılından geldiğini ve modern bir hastane odasında robotlarla karşılaştığını iddia ediyor. Gençlik yıllarında babasının İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışması sayesinde zaman makinesi projesine katıldığını belirten Walker gizli üste gördüğünü iddia ettiği olayları anlattı. Yaptığı açıklamalar duyan herkesi şaşkına çevirdi.
20.07.2023 15:02 - Son Güncelleme: 20.07.2023 15:04
Zaman yolculuğu insanlık tarihinin en büyülü ve tartışmalı konularından biri olarak günümüze kadar geliyor. İngiltere'den gelen 4413 yılından iddia edilen zaman yolcusu Lewis Walker yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. Kendisini 4413 yılında modern bir hastane odasında, sadece robotların çalıştığı bir dünyada bulduğunu belirten Walker'ın anlattıkları şaşkınlık yarattı.