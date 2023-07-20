4413 yılından gelen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları afalattı! İnsanlık yok oluyor dedi sonrası korkunç...

Zaman yolculuğu insanlık tarihinin en büyülü ve tartışmalı konularından biri olarak günümüze kadar geliyor. İngiltere'den gelen 4413 yılından iddia edilen zaman yolcusu Lewis Walker yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. Kendisini 4413 yılında modern bir hastane odasında, sadece robotların çalıştığı bir dünyada bulduğunu belirten Walker'ın anlattıkları şaşkınlık yarattı.