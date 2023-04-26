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441 yıl sonra sır çözüldü! Tarihe zaman sıçraması olarak geçti! Takvim yapraklarından 10 gün birden silindi

Tarihler 4 Ekim 1582 yılını gösterdiğinde takvimlerden 10 gün silinmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu olay bir kullanıcının yaptığı paylaşımla ortaya çıkarıldı. Bu gelişme sonrasında esrarengiz gerçek sosyal medyada sıkça tartışılır oldu. Kullanıcıların yaptığı paylaşımda "Takviminizde 1582 yılına gidin ve Ekim ayına bakın" denildi. Takvimlerinde o yıla gidenler ise şoku bizzat yaşadı. 1582 yılının Ekim ayına gidenler 10 gün olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

26.04.2023 08:41 - Son Güncelleme: 26.04.2023 08:44
441 yıl sonra sır çözüldü! Tarihe zaman sıçraması olarak geçti! Takvim yapraklarından 10 gün birden silindi

Tarihsel süreç içerisinde yaşanan ilginç olaylar her zaman dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tarih boyunca insanların dikkatini çeken birçok olay yaşandı. Ancak 1582 yılındaki takvim değişikliği, dünya çapında birçok kişinin dikkatini çeken ve hala konuşulan bir olay olarak hafızalara kazındı. 1582 yılı Ekim ayında takvimlerden 10 gün silinmesi birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluştursa da bu değişiklik Papa Gregory XIII tarafından yapılan bir değişiklik olarak tarihe geçti.

441 yıl sonra sır çözüldü! Tarihe zaman sıçraması olarak geçti! Takvim yapraklarından 10 gün birden silindi

10 GÜN EKSİK

Sosyal medyada kullanıcılar 1582 yılının Ekim ayına gittiği zaman gerçekten de 10 günün eksik olduğunu ifade etti.

441 yıl sonra sır çözüldü! Tarihe zaman sıçraması olarak geçti! Takvim yapraklarından 10 gün birden silindi

1582 yılının 4 Ekim tarihinde takvimler bir anda 15 Ekim tarihine taşındı.

441 yıl sonra sır çözüldü! Tarihe zaman sıçraması olarak geçti! Takvim yapraklarından 10 gün birden silindi

Birçok sosyal medya kullanıcısı bunun mantığını kavramaya ve araştırmaya başladı.

441 yıl sonra sır çözüldü! Tarihe zaman sıçraması olarak geçti! Takvim yapraklarından 10 gün birden silindi

Takvim yaprakları 4 Ekim 1582 yılını gösterdiğinde takvimlerden 10 gün silinmesi herkesi şaşırttı.

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