43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 4/A 4/B 4/C'li çalışanlara erken emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı
SGK bağlamında hesaplanan ve emeklilikte öneme alınan prim, yaş ve sigortalılık zamanı gibi kıstaslara göre kişilerin emekli olacakları tarihler belli oluyor. Fakat birtakım durumlarda erken emekli olmak isteyenlere seçenek seçenekler sunuluyor. İlgili yasalara göre normal şartlar altında emeklilik amacıyla prim, yaş ve sigortalılık zamanı emeklilik amacıyla öneme alınıyor. 10 sene ve 3600 prim gün sayısından emeklilik ise birtakım vatandaşlar bağlamında hayal olmaktan çıktı. Peki, 10 senelik çalışma ise nasıl emekli olunur?
21.07.2022 12:52 - Son Güncelleme: 21.07.2022 12:52
Emeklilik amacıyla aranan esas şartlar arasında belirli bir yaşı doldurmak, belli prim gün miktarını ödemek ve sigortalılık süresinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kadınlar bağlamında 20, erkekler amacıyla 25 senenin geçmesi bu gerekiyor. Bu şartların karşılanması ile emeklilik elde edilse de birtakım hallerde bu sürelerin daha erkene çekilmesi de sağlanabiliyor.