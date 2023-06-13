4 aday arasında kaldılar! Fenerbahçeliler sadece onu istemiyor! Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu! "Gelirsem şampiyon yaparım..."
Sarı-lacivertliler sezonu Ziraat Türkiye Kupası kazanarak kapattı. Maç sonrası Jesus'un veda etmesiyle takım yeni teknik direktör arayışına başladı. Masada ise 4 isim bulunuyor. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu gibi adayların yer aldığı liste için tek tek değerlendirmeler yapıldı. Fenerbahçeliler ise oldukça kararsız. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı sizce kim olacak? İşte detaylar...
13.06.2023 10:45 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:47
Fenerbahçe'de 4 teknik direktör için değrelendirmeler başladı. Listede yer alan adaylardan birisi ise Fenerbahçe taraftarlarının hiç istemediği bir isim. Sergen Yalçın, Lucescu, Montella, Abdullah Avcı arasından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.
VINCENZO MONTELLA
2021 Eylül'ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor'da başarılı bir grafik çizmesi sebebiyle Montella'ya sıcak bakılıyor.