4 aday arasında kaldılar! Fenerbahçeliler sadece onu istemiyor! Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu! "Gelirsem şampiyon yaparım..."

Fenerbahçe'de 4 teknik direktör için değrelendirmeler başladı. Listede yer alan adaylardan birisi ise Fenerbahçe taraftarlarının hiç istemediği bir isim. Sergen Yalçın, Lucescu, Montella, Abdullah Avcı arasından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.