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4 aday arasında kaldılar! Fenerbahçeliler sadece onu istemiyor! Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu! "Gelirsem şampiyon yaparım..."

Sarı-lacivertliler sezonu Ziraat Türkiye Kupası kazanarak kapattı. Maç sonrası Jesus'un veda etmesiyle takım yeni teknik direktör arayışına başladı. Masada ise 4 isim bulunuyor. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu gibi adayların yer aldığı liste için tek tek değerlendirmeler yapıldı. Fenerbahçeliler ise oldukça kararsız. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı sizce kim olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.06.2023 10:45 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:47
4 aday arasında kaldılar! Fenerbahçeliler sadece onu istemiyor! Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu! Gelirsem şampiyon yaparım...

Fenerbahçe'de 4 teknik direktör için değrelendirmeler başladı. Listede yer alan adaylardan birisi ise Fenerbahçe taraftarlarının hiç istemediği bir isim. Sergen Yalçın, Lucescu, Montella, Abdullah Avcı arasından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.

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4 aday arasında kaldılar! Fenerbahçeliler sadece onu istemiyor! Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu! Gelirsem şampiyon yaparım...

TARAFTARLAR LUCESCU'YU İSTEMİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Türk Milli Takımı'nda çalışan Rumen teknik adam yaşı sebebiyle en istenmeyen isim oldu.

4 aday arasında kaldılar! Fenerbahçeliler sadece onu istemiyor! Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu! Gelirsem şampiyon yaparım...

1945 doğumlu olan lucescu günümüz itibariyle 77 yaşında.

4 aday arasında kaldılar! Fenerbahçeliler sadece onu istemiyor! Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu! Gelirsem şampiyon yaparım...

VINCENZO MONTELLA

2021 Eylül'ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor'da başarılı bir grafik çizmesi sebebiyle Montella'ya sıcak bakılıyor.

4 aday arasında kaldılar! Fenerbahçeliler sadece onu istemiyor! Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, Lucescu! Gelirsem şampiyon yaparım...

ABDULLAH AVCI

Kulislerde Vincenzo Montella'dan sonra öne çıkan ikinci isim Abdullah Avcı.

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