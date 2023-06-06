35 yıl önceden tek tek bildiler! O tarihte Dolar... The Simpsons 2024,2025,2026 kehanetleri!
The Simpsons, kehanetleriyle günümüzde en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. 35 yıl önce hayatımıza giren bu efsanevi animasyon yapımın bugüne kadar gerçekleşen tahminleri sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Şimdi ise The Simpsons'un 2024 yılına ait öngörüleri ortaya çıktı. İşte ünlü yapımın önümüzdeki 3 yıl için yaptığı tahminler. The Simpsons, daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden tahmin etme yeteneğiyle dikkat çekmişti. Bu kehanetler arasında Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması, teknolojik yenilikler ve ünlü isimlerin gelecekteki başarıları gibi birçok örnek bulunuyor.
06.06.2023 12:04 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:04
The Simpsons'un kehanetleri tek tek ortaya çıktı. ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesiyle biliniyor. İşte The Simpsons'un tahminleri...
İŞTE 2024'ÜN İLK YILINDA OLACAĞI İDDİA EDİLEN KEHANETLER...
-ABD ile Çin arasındaki nükleer savaş
-Exploration Inc'in 2026 yılına kadar insanları gezegeni kolonileştirmeleri için göndermesi.
-Şirketlerin çevresel bir facia oluşturacağı ve bu oluşan faciadan korunmak için bir kubbe kurulacağı
-2024 seçimlerini Donald Trump'ın kazanacağını
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasını bilen Simpsonlar Trump'ın 2024'te yeniden aday olacağını 2015 yılındaki bir bölümünde bilmiş.