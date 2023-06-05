33 yaşına geri döndü! "Önce 22 kilo verdim sonra 27..." 30 kilo verdiren Çiçek Dilligil diyeti! 53'lük oyuncu çalı gibi kaldı!
Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in kilo verme sırrı sonunda ortaya çıktı! Dilligil, diyet ve spor gibi yaygın yöntemlerin yanı sıra farklı bir uygulamayla etkileyici bir kilo kaybı elde etti. Tam 30 kilo vererek adeta iğne ipliğine dönen oyuncunun zayıflama hikayesi hayranlarını şaşırttı. İşte, Dilligil'in nasıl zayıfladığına dair detaylar. Çiçek Dilligil'in kilo verme serüveni, disiplinli bir diyet programı ve düzenli spor aktiviteleriyle başladı. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla birlikte egzersiz yapmak, Dilligil'in kilo verme hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Kendisine bir beslenme uzmanı ve bir antrenör de destek verdi.
05.06.2023 09:46 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:46
Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in 30 kilo vermesi büyük ilgi çekiyor. Şimdilerde çalı gibi kalan Dilligil'in nasıl kilo verdiği en sık aratılanlar arasında yer aldı. Baskül Ailesi, Çılgın Bediş, Dudaktan Kalbe gibi yapımlarla ismini duyuran başarılı oyuncu kilo verme sürecini anlattı.53 yaşındaki Dilligil bakın nasıl mum gibi erimiş.
Mide küçültme ameliyatı olan ve hızla kilo veren oyuncu Çiçek Dilligil konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;