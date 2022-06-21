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Haberler Trend 32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!

32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!

Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak! Türkiye'de vadeli mevduat hesaplarına ilginin artmasıyla yeni oranlar ve vadeli mevduat hesabı kampanyaları da öne çıkmaya başladı. Fibabanka, Burgan bank, Odeabank, ING Bank, kenarda TL birikimi olanlara 32 günlük mevduat faizi veriyor.

takvim.com.tr
21.06.2022 08:52 - Son Güncelleme: 21.06.2022 08:52
32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!

32 günlük en yüksek faiz veren banka ile yatırımlarını katlamak isteyenler için bunlar son fırsatlar olabilir. Kenarda birikimi olan bu bankaya akın ediyor. ING Bank, hesap açtıranlar için yatırım fonu da alarak TL birikimlerinde %21 hoş geldin faizi veriyor. Döviz birikimlerinde de oranlar yükseldi.

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32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!

Buna ek olarak Türk Lirası birikimi dışında, USD ve EUR birikimlerinden de yüksek oranlar dikkat çekiyor.

32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!

Birçok bankacılık avantajından da yararlanarak vatandaşların ING Bank e – Turuncu hesap ile sadece 32 günde en yüksek net kazancı elde etmeleri sağlanacak.

32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka Hangisi?

32 günlük vadede en yüksek mevduat faiz oranlarını veren bankalar belirlendi.

32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!

Son haftalarda ciddi bir artış görülen mevduat faiz oranları sayesinde, birikimlerini bu hesaplarda değerlendirmek isteyenler için avantajlar sunulmaya devam ediyor.

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