32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!
Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak! Türkiye'de vadeli mevduat hesaplarına ilginin artmasıyla yeni oranlar ve vadeli mevduat hesabı kampanyaları da öne çıkmaya başladı. Fibabanka, Burgan bank, Odeabank, ING Bank, kenarda TL birikimi olanlara 32 günlük mevduat faizi veriyor.
21.06.2022 08:52 - Son Güncelleme: 21.06.2022 08:52
32 günlük en yüksek faiz veren banka ile yatırımlarını katlamak isteyenler için bunlar son fırsatlar olabilir. Kenarda birikimi olan bu bankaya akın ediyor. ING Bank, hesap açtıranlar için yatırım fonu da alarak TL birikimlerinde %21 hoş geldin faizi veriyor. Döviz birikimlerinde de oranlar yükseldi.