32 günlük en yüksek mevduat faizi belli oldu! Bu bankada hesabı olanlara sadece 32 günde 5.496,99 TL ödeme yapılacak!

32 günlük en yüksek faiz veren banka ile yatırımlarını katlamak isteyenler için bunlar son fırsatlar olabilir. Kenarda birikimi olan bu bankaya akın ediyor. ING Bank, hesap açtıranlar için yatırım fonu da alarak TL birikimlerinde %21 hoş geldin faizi veriyor. Döviz birikimlerinde de oranlar yükseldi.