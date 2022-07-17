32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Bankalar son tekliflerini yaptı! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!
Yüksek faiz oranlarından yararlanarak, 32 günlük vadede en iyi faiz getirisini alabilmek isteyenler amacıyla basit müracaat imkanları da tanınıyor. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte yanıtı…
17.07.2022 13:22 - Son Güncelleme: 17.07.2022 13:22
32 günlük vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları düşüyor. Kısa vakit evvel yüzde 20'lerin üstünde faiz oranları ile ilgi çeken çoğu banka yeni dönemde faiz oranlarını geri çekti. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin de yükselmesi ile mevduat hesaplarının faiz oranları da araştırılmaya başladı. Birçok banka doğrultusundan tekrardan güncellenen faiz oranları en yüksek getiriyi elde etmek isteyenlere avantajlı bankacılık hizmetlerinden de yararlanmaları imkanını sağlıyor.