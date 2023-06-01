3.000 aşçı, operatör kura sonuçlarına nasıl bakılır? KGM SONUÇ: kgm.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ! İŞKUR Karayolları işçi alımı sonuç DUYURUSU!
Son dakika o tarihte ilan edilecek! Karayolları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek 3 bin kişinin belirlenmesi için kura çekilişi 30-31 Mayıs'ta yapıldı. Toplam 2 gün süren kura çekimi sonrası gözler isim listelerine çevrildi. Binlerce vatandaşın başvurduğu alımlarda kura sonuçları www.kgm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki Karayolları kura sonuçları belli oldu mu? KGM kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR Karayolları 3 bin personel alımı asil ve yedek isim listesi ne zaman yayımlanacak? İşte son dakika duyurunun detayları...
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden alınmıştı. Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı ve daha bir çok kadroya yapılacak alımlar için kura çekimi gerçekleştirildi. Yeni duyuru geldi! Peki KGM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR Karayolları işçi alımı 3.000 aşçı, operatör tesisatçı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte KGM SONUÇ: kgm.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KGM 3 bin işçi alımı kura çekimi 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 10.00'da Adana ili ile başlayıp 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü Düzce ile sona erdi.
KGM kura sonuçları, 1-2 Haziran tarihlerinde kura sonuçlarının işlenmesinin ardından 5 Haziran tarihinde erişime açılabilecek. Bu durum İŞKUR ve KGM Personel dairesinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilecek.
KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
KGM kura sonuçları isim listesi, tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin duyurular kısmından erişime açılacak.
KGM kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak ikiye ayrılacak. 3 bin asil kadronun yanında 9 bin kişilik de yedek kadro listesi yayımlanacak.
2023 KGM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.
👉KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI (İSİM LİSTESİ)