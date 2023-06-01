3.000 aşçı, operatör kura sonuçlarına nasıl bakılır? KGM SONUÇ: kgm.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ! İŞKUR Karayolları işçi alımı sonuç DUYURUSU!

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden alınmıştı. Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı ve daha bir çok kadroya yapılacak alımlar için kura çekimi gerçekleştirildi. Yeni duyuru geldi! Peki KGM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR Karayolları işçi alımı 3.000 aşçı, operatör tesisatçı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte KGM SONUÇ: kgm.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!