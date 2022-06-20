30 yaşın altında olan herkese 100 bin ve 275 bin TL tutarında ödeme müjdesi verildi! Faizsiz olarak 60 ay geri ödemeli...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan girişimci esnaf kredisi kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı. Bakanlık tarafından geliştirilmiş olan ilgili kredi paketinin üst limitinin 275 bin TL, faiz oranın yüzde 0 ve azami vade sayısının 60 ay olduğu öğrenildi.