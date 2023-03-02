3 uzman isimden flaş İstanbul depremi açıklaması, risk belli oldu! Marmara depremi ilçe ilçe açıklandı! ''1 yıl içinde 2 tane 7 büyüklüğünde...''
Olası İstanbul depremi tsunami tehlikesini de beraberinde getirebilir. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tsunamiden en çok etkilenecek bölgeleri tek tek açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından büyük artçılar devam ederken gözler İstanbul depremine çevrildi. 16 milyondan fazla vatandaşın yaşadığı megakentte olası bir deprem kaç şiddetinde olur, etkileri nelerdir, hangi ilçeler risk altında gibi sorular yanıt buldu. Naci Görür de yaptığı açıklamada İstanbul depremine yönelik önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da A Haber ekranlarında konuyla ilgili, ''Büyük bir koordinasyon sağlanması lazım.'' dedi. İşte detaylar...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, İstanbullular gözlerini olası Marmara depremi hakkında açıklamalara çevirdi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan son dakika kritik İstanbul depremi açıklamaları peş peşe geldi. Peki İstanbul depremi olacak mı, ne zaman, kaç şiddetinde? İstanbul beklenen depreme hazır mı? 1.5 milyon konut nereye taşınacak? İşte 3 uzman ismin önemli açıklamaları...
İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?
Öncelikle İstanbul depreminin ne zaman olacağını bilmenin imkansız olduğunu belirtelim. Fakat uzmanlar tarafından yapılan incelemeler neticesinde megakent İstanbul'u ciddi oranda etkilemesini bekledikleri depremin yakın olduğunu düşünüyor. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine yönelik önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.
'İLK KEZ SÖYLÜYORUM, İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI'
Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.
İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.
Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL DEPREM TARİHİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINA GİRDİ
İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da bir çok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.