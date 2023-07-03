3 Temmuz dolunayı 13’üne kadar devam edecek! En çok 4 burç nasiplenecek! Uranüs ve Satürn etkisi kasıp kavuracak...

BAŞAK

Kariyerinizde daha fazla nüfuz kazanmak ve kendinizi başarıya doğru daha da ileriye götürmek için çok çalışıyorsunuz. Ancak, özellikle işkolik kisvesi altında kişisel hayatınızdaki sorunlardan kaçınıyorsanız, oyunu kazanmak hayatınızdaki en önemli şey değildir. Odak noktanızı dördüncü aile ve soy evinize getiren Yay burcundaki dolunay, nereden geldiğiniz veya kiminle akraba olduğunuz üzerinde hiçbir kontrolünüzün olmadığını anlamanızı istiyor. Ve evdeki baskı nedeniyle tıkanmış hissediyor olsanız da, nerede olursa olsun kendi ev fikrinizi oluşturma gücüne sahipsiniz. Adresinizden memnun değilseniz veya ailenizle anlaşamıyorsanız, bu dolunay size bu konuda bir şeyler yapmaya başlamanız için ilham verecek (şu ya da bu şekilde). Ne de olsa Başaklar evde büyür,Aylık burcunuzun tamamını buradan okuyun .