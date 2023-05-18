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Haberler Trend 2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Mayıs 2023 2.tur seçimlerinde Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Mayıs 2023 2.tur seçimlerinde Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

YSK seçimlerin 2. tura kaldığını bildirmişti. Son olarak ilk turda Başkan Erdoğan yüzde 49.5, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88'lik bir oy aldı. Gözler 2. tura çevrilmişken seçim anketleri hakkında da araştırmalar hız kazandı. Optimar Araştırma Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, 2. tur anketini açıkladı. Peki, bu pazar seçim olsa kim kazanır? 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte detaylar...

18.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 18.05.2023 10:03
2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçları hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Milyonlarca vatandaş seçim anketlerinde hangi adayın önde olduğunu merak ediyor. Peki, 28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları!

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2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

Optimar Araştırma'nın genel müdürü Hilmi Daşdemir, katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu farkla kazanacağını söyledi.

2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

Erdoğan'ın en az yüzde 53 oy alacağını ifade eden Daşdemir, "Tayyip Erdoğan farkla kazanacak. Yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Erdoğan, Meclis aritmediğinde de büyük bir farkla galip" diye konuştu.

2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

ERDOĞAN 2.TUR PROGRAMINI AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin Ankara il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti teşkilatına seslenen Erdoğan, ''İkinci tur için rehavete kapılmadan çalışmalıyız." dedi.

2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
28 Mayıs'a kadar ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz.

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