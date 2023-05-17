2858 yılından geldim diyen çılgın kahin kehanetleri için bizzat tarih verdi! Bu 2 günü bir köşeye yazın! Asıl şimdi geliyor gelmekte olan...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi bomba iddialar ortaya attı. Bu kişi videosunda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olaylar yaşanacağını öne sürdü. Kahinin iddiaları arasında en dikkat çekeni, 2024 yılında bazı insanların süper güç sahibi olacağı yönünde oldu.