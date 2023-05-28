28 MAYIS YURT DIŞI OY ORANLARI CANLI! Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek? Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi? ABD, Almanya, Avusturya...

Yurt dışı oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. Anlık veriler YSK tarafından veri girişinin sağlanmasıyla birlikte açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında sandık başına giden seçmenler, hangi şehirde, hangi adayın önde olduğunu araştırıyor.