28 MAYIS YURT DIŞI OY ORANLARI CANLI! Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek? Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi? ABD, Almanya, Avusturya...
Yurt dışı oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylama sonuçları belli olmaya başladı. Yurt dışında kullanılarak Ankara'ya getirilen 1 milyon 902 bin 417 oyun sayımına başlandı. İşte ilk sonuçlara dair merak edilenler...
28.05.2023 18:43 - Son Güncelleme: 28.05.2023 18:43
Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar Merkezi'nde koruma altına alınan, yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların sayımına başlandı.