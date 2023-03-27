27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! -10 derece düşecek! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağmurun, 6 Şubat depremlerinin büyük can kaybına neden olduğu illerimizde şiddetli olacağı bildirildi. İşte MGM güncel hava durumu raporu.
27.03.2023 11:36 - Son Güncelleme: 27.03.2023 11:36
MGM'den il il uyarı geldi! 4 il için turuncu kodlu uyarı tehlikesi! aftaya 19 dereceyi bulacak bir sıcaklıkla başlayacak İstanbul'da, çarşamba günü 9 derecenin görülmesi bekleniyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.