23 Nisan 2023 MEB onaylı şiirler: 2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan Çocuk Bayramı sözleri - şiirleri! En güzel, yeni, popüler 23 Nisan kutlama şarkıları...
Atatürk'ün ulusumuza armağanı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da bayram tüm coşkusuyla yaşanacak. İlkokul, ortaokul 23 Nisan kutlama şiirleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Sizler için derlediğimiz 2-4-8 kıtalık 23 Nisan şiirlerine sayfamızdan ulaşabilir ve en güzel şiirleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 23 Nisan için en güzel, anlamlı, duygusal şiirler haberimizde!
2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 2023 en güzel anlamlı kısa uzun 23 Nisan şiirleri sözleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Haberimizde bulabileceğiniz 23 Nisan şiirlerini sosyal medya kanallarında paylaşabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz en güzel 23 Nisan 2023 şiirleri ve MEB onaylı şiirler, sözler, kutlama mesajları...
"Baharın en güzel çiçekleri çocuklar.
Eğer gülüyorsa çocuklar, daha aydınlık olacak yarınlar. Çocuklar; bu bahar, gelecek sizin!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"
23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum.
Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.
"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."