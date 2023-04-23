23 Nisan 2023 MEB onaylı şiirler: 2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan Çocuk Bayramı sözleri - şiirleri! En güzel, yeni, popüler 23 Nisan kutlama şarkıları...

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.