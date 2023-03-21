Yeni döngü yaşanacak! 21 Mart 2023 Ekinoksu ile gökyüzü haritası ortaya çıktı! Soğuk, rüzgarlı, yağmurlu havalar diniyor, günler uzuyor! Güneş 90° açıyla...

3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.