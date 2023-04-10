208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni kalesi! En güçlü donanmalar arasında...
TCG Anadolu, dünya hızla ikinci soğuk savaşa doğru giderken TSK'nın jeopolitik dönüşümünü temsil ediyor. TCG Anadolu, Türkiye'nin NATO içinde bir prestij platformu olacak ve muhtemelen müşterek NATO harekatlarını da komuta edecek. Bugün TSK'ya teslim edilmesiyle büyük ilgi çeken TCG Anadolu'nun bu özelliği ise hiçbir donanmada yok! İşte en güçlü donanmalar ve TCG Anadolu'nun görülmemiş özellikleri...
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TCG Anadolu ise dünyada hiçbir yerde olmayan özelliğiyle büyük ilgi çekti. İşte Türkiye'nin en güçlü donanmaları ve TCG Anadolu özellikleri...
DÜNYADA BİR İLK!
Anadolu veya Anadolu L-400 ana yapılandırması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren ilk gemisidir. Gemi ana formasyonu bakımından amfibik harekâtlarda da kullanılabilmektedir. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Gemi boyu ve genişliği: 232 m
Genişlik: 32 m
Azami yükseklik: 58 m
Maksimum sürat: 21 knots
Hareket siası: 9.000 mil
Ağır yük garajı: 1.410 m²
Hafif yük garajı: 1.880 m²
Gemi havuzu: 1.165 m²
Hangar: 900 m²
Uçuş güvertesi: 5.440 m²
Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı
Taarruz helikopteri kapasitesi: 10 adete kadar Bell AH-1 Cobra
Ayrıca: 8 adet nakliye, 2 adet Seahawk helikopter
İnsansız hava aracı kapasitesi: 10 adet TB-3 ve diğer sürümler
Anadolu, 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak. Anadolu gemisinde görev alması için ilerleyen zamanlarda kısa kalkış, dikey iniş yapabilen Lockheed Martin F-35B modeli veya alternatif bir uçağın sipariş edilmesi de planlanmaktadır.
Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir. Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak. Gemi barış zamanında bir hastane gemisi veya erzak (yardım) taşımada kullanılabilir.