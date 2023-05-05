2033, 2043, 2046, 2066, 2076 yıllarını not edin! Tüm kahinleri gölgede bırakan Shipton Ana'nın gizemli kehanetleri ortaya çıktı! 1561 yılından beri ne dediyse oldu! Önümüzdeki günlerde...

Shipton Ana birçok kehanetinin gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Shipton Ana döneminin Baba Vanga ve Nostradamus'u kadar tanınmasa da kehanetleri ortaya çıktıkça dillere pelesenk oldu. Türkler hakkındaki kehanetiyle de dikkat çeken Shipton Ana, savaşlar hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Milyonları korkutan kahin Shipton Ana, İngiltere'nin başına birgün Yahudi bir başbakanın bile geçeceğini bildi. İşte Shipton Ana'nın kehanetleri.