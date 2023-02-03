2023’te şans topunun vuracağı burçlar belli oldu! Bu ay onlara piyango çıkacak! 5 burç para sizde şöhret sizde!

YAY

Gezegeni Jüpiter olan Yay burcu, bolluk ve bereketi de temsil eder. İyimserliğin vücut bulmuş hali olan Yay burçları genellikle büyük bahislere girmekten veya her şeyi riske atmaktan korkmaz. Cesurlardır ve cesaretleri şans oyunlarında ödüllendirilir. Paylaşmayı ve biraz da israf etmeyi seven Yay burçları en talihli burçlar arasında gösteriliyor. Bugüne kadar büyük ikramiyenin en çok çıktığı burçlardan birinin Yay olduğunu bilmekte de fayda var.