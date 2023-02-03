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Haberler Trend 2023'te şans topunun vuracağı burçlar belli oldu! Bu ay onlara piyango çıkacak! 5 burç para sizde şöhret sizde!

2023'te şans topunun vuracağı burçlar belli oldu! Bu ay onlara piyango çıkacak! 5 burç para sizde şöhret sizde!

Yeni yıl bu burçlara çok iyi gelecek. 2023'ün ikinci ayını yaşadığımız şu günlerde astrologlar öyle açıklamalar yaptılar ki burç yorumlarını yakından takip edenlerin ağzı açık kaldı. Henüz 2023 burç yorumlarını okumayanlar buraya! Peki 2023 yılında hangi burçları neler bekliyor? Bu yılda kim güzel anılar biriktirecek, kim kazançlı çıkacak, kim zengin olacak belli oldu. İşte detaylar...

03.02.2023 17:02 - Son Güncelleme: 03.02.2023 17:02
2023’te şans topunun vuracağı burçlar belli oldu! Bu ay onlara piyango çıkacak! 5 burç para sizde şöhret sizde!

Zengin olma olasılığı en yüksek 6 burç seçilirken, 5 burç ta en talihli burç seçildi. Yeni yıl bu burçlara yeni şanslarla geliyor, 2023 yılı en çok bu burçlara yarayacak. Hem aşkta, hem parada yüzleri gülecek. ABD'li ünlü astroloji yazarı Reda Wigle, burçların piyango, loto gibi şans oyunları üzerinde etkisinin olduğunu yazarken, ülkemizde de ünlü astrologlar açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

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2023’te şans topunun vuracağı burçlar belli oldu! Bu ay onlara piyango çıkacak! 5 burç para sizde şöhret sizde!

Burçların piyango, loto gibi şans oyunlarında etkisinin olduğunu yazan ABD merkezli New York Post gazetesinin yanı sıra ünlü astrolog Reda Wigle de en şanslı üç burcu açıkladı.

2023’te şans topunun vuracağı burçlar belli oldu! Bu ay onlara piyango çıkacak! 5 burç para sizde şöhret sizde!

Buna göre, bazı burçlar daha şanslı çünkü, belirgin bir gezegen yerleşimine sahipler. İşte loto, piyango ve şans oyunlarında en çok kazanan ve kazanma ihtimali olan o burçlar;

2023’te şans topunun vuracağı burçlar belli oldu! Bu ay onlara piyango çıkacak! 5 burç para sizde şöhret sizde!

YAY

Gezegeni Jüpiter olan Yay burcu, bolluk ve bereketi de temsil eder. İyimserliğin vücut bulmuş hali olan Yay burçları genellikle büyük bahislere girmekten veya her şeyi riske atmaktan korkmaz. Cesurlardır ve cesaretleri şans oyunlarında ödüllendirilir. Paylaşmayı ve biraz da israf etmeyi seven Yay burçları en talihli burçlar arasında gösteriliyor. Bugüne kadar büyük ikramiyenin en çok çıktığı burçlardan birinin Yay olduğunu bilmekte de fayda var.

2023’te şans topunun vuracağı burçlar belli oldu! Bu ay onlara piyango çıkacak! 5 burç para sizde şöhret sizde!

OĞLAK

Tüm burçlar arasında en çalışkan kabul edilen Oğlak burçları kendi şanslarını yaratmayı ve kazançlarını doğru kullanmayı bilen yanları ile tanınıyor. Oğlak burçları geçmişlerinden aldıkları sert darbelerle kendini büyüten, kendi kendine aydınlanan bir burç olarak tanımlanırken, bu durumun onlara farklı bir strateji ve gözlem yeteneği verdiği düşünülüyor. Durum böyle olunca kendi şanslarını yaratan Oğlaklar için bir piyango bileti almak hayatlarında büyük değişiklikler getirebilir…

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