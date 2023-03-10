2023 YSK SEÇİM TAKVİMİ! Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2023'te İstanbul, Ankara, İzmir hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? 2. tura nasıl kalınır?
YSK seçim takvimi hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçime az bir zaman kala, YSK'nın seçim sürecine dair detayları ortaya çıkıyor. 81 ilde toplamda 600 milletvekili çıkarılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı. Böylelikle bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2023'te İstanbul, Ankara, İzmir hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? 2. tura nasıl kalınır? İşte detaylar!
Tüm Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidecek. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan seçimlerin 2. tura kalması durumunda 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gidileceğini duyurdu. Bu kapsamda seçimlerin işleyişi merak edildi. Peki, Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2023'te İstanbul, Ankara, İzmir hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? 2. tura nasıl kalınır? İşte seçime dair tüm bilinmesi gerekenler...
2023 SEÇİMİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı;
"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.Yarınki resmi gazetede yayımlanacak bu kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."