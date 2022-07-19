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Haberler Trend 2023 ve 2024'te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!

2023 ve 2024'te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!

2023 ve 2024'te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Eğer 99 evveli işe girdiyseniz önümüzde ki senelerde emekli oluyor bile olabilirsiniz. Genellikle erken yaşlarda çalışma hayatına başlamış olanlar 50'li yaşlarının başında emekli olma talihi bile bulabilir. Emeklilik yaşını erkene alabilmek isteyenler amacıyla borçlanma fırsatı bulunmaktadır. Erkekler askerlik borçlanması kadınlar ise doğum borçlanması yoluna giderek emeklilik yaşını erkene alabilirler.

takvim.com.tr
19.07.2022 09:01 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:25
2023 ve 2024’te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!

İş hayatında uzun süreler yaşamış insanların en büyük sorulardan biri ne vakit emekli olacağı olmaktadır. Ülkemizde emeklilik programları çok kez değiştiğinden ötürü emekli olmak isteyen herkese aynı şartlar uygulanamamaktadır. Bu amaçla de emekli olma yaşı konusu ile ilgili çalışan çok sayıda insanın kafası karışıktır.

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2023 ve 2024’te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!

Borçlanarak Emeklilik Yaşını Erkene Çekin

Emeklilik yaşını erkene alabilmek isteyenler amacıyla borçlanma fırsatı bulunmaktadır. Erkekler askerlik borçlanması kadınlar ise doğum borçlanması yoluna giderek emeklilik yaşını erkene alabilirler.

2023 ve 2024’te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!

Er ya da erbaş olarak askerlik yaptıysanız ya da subay okullarında eğitim gördüyseniz bu süreleri emekli olurken kullanabilirsiniz. Burada kullanacağınız emeklilik sürelerini dikkatli bir şekilde hesaplamanız her vakit önerilmektedir.

2023 ve 2024’te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!

Kadınlarda ise doğumlardan ötürü borçlanma yapılabiliyor. Borçlanmada her çocuk başına 2 sene erken emekli olmak olası oluyor.

2023 ve 2024’te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!

3 çocuğu kadar bu kural geçerli olmasından ötürü hanımlar 6 sene erken emekli olma talihi buluyor.

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