2023 ve 2024'te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!
2023 ve 2024'te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Eğer 99 evveli işe girdiyseniz önümüzde ki senelerde emekli oluyor bile olabilirsiniz. Genellikle erken yaşlarda çalışma hayatına başlamış olanlar 50'li yaşlarının başında emekli olma talihi bile bulabilir. Emeklilik yaşını erkene alabilmek isteyenler amacıyla borçlanma fırsatı bulunmaktadır. Erkekler askerlik borçlanması kadınlar ise doğum borçlanması yoluna giderek emeklilik yaşını erkene alabilirler.
19.07.2022 09:01 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:25
İş hayatında uzun süreler yaşamış insanların en büyük sorulardan biri ne vakit emekli olacağı olmaktadır. Ülkemizde emeklilik programları çok kez değiştiğinden ötürü emekli olmak isteyen herkese aynı şartlar uygulanamamaktadır. Bu amaçla de emekli olma yaşı konusu ile ilgili çalışan çok sayıda insanın kafası karışıktır.