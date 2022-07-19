2023 ve 2024’te 48-49-50 ve 51 yaşında emeklilik... Flaş detay geldi! Yaş bekleyenler dikkat!

İş hayatında uzun süreler yaşamış insanların en büyük sorulardan biri ne vakit emekli olacağı olmaktadır. Ülkemizde emeklilik programları çok kez değiştiğinden ötürü emekli olmak isteyen herkese aynı şartlar uygulanamamaktadır. Bu amaçla de emekli olma yaşı konusu ile ilgili çalışan çok sayıda insanın kafası karışıktır.