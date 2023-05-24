2023 Sahil Güvenlik Personeli sg.gov.tr BAŞVURU EKRANI! SAHİL GÜVENLİK ALIMI | İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Aydın, Bartın il il açıklandı...
Sahil Güvenlik personel alımıyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan personel alımı duyurusuyla birlikte başvuru ekranı da açılmış durumdadır. İş arayanlar ve Sahil Güvenlik'e katılmak isteyenler için bu duyuru önemli bir fırsat sunmaktadır. Sahil Güvenlik personel alımı ilanı resmi web sitesi ve diğer ilan platformlarında yayınlanmıştır. İlan metninde, alınacak personel sayısı, pozisyonlar, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi bilgiler yer almaktadır. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatlice incelemeleri ve başvuru şartlarını karşıladıklarından emin olmaları önemlidir.
Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için araştırmalar hızlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu personel alımı başvuru ekranı açıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sahil Güvenlik personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. İşte Sahil Güvenlik personel alımı başvuru ekranı...
SAHİL GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara
sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak KPSS'ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu
almış olmak.
ç. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (29 Mayıs
2005 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
(01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme
fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde-1).
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
f. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
g. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi
isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının
eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa
olsun geçersiz sayılmaktadır.