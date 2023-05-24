2023 Sahil Güvenlik Personeli sg.gov.tr BAŞVURU EKRANI! SAHİL GÜVENLİK ALIMI | İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Aydın, Bartın il il açıklandı...

d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme

fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde-1).

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş

bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa

geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.