2023 model Tofaş Şahin'i yapay zeka çizdi görenler "İnanılır gibi değil" dedi! O eski halinden eser yok şimdi...
Yapay zeka tarafından hazırlanan görseller sosyal medyada çok kısa bir sürede viral olmayı başarıyor. Son olarak yapay zeka 2023 model Tofaş Şahin'i sil baştan çizdi sosyal medya birbirine girdi. "O eski halinden eser yok şimdi" yorumları peş peşe yapıldı. Tofaş'ın kuş serisi içinde yer alan Şahin modeli Türkiye'de bir dönem en çok kullanılan araç modellerinden birisi oldu. Yapay zeka 2023 model Tofaş Şahin'i çizdi sosyal medya şaştı kaldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede viral olurken paylaşımların altına binlerce yorum geldi.
2023 model Tofaş Şahin'i yapay zeka çizdi görenler "İnanılır gibi değil" dedi. O eski halinden eser yok şimdi... Son dönemde yapay zeka tarafından hazırlanan fotoğraflar sosyal medyada viral olmayı başarıyor. Türkiye'de bir döneme damgasını vuran ve hala popülerliğini koruyan Tofaş kuş serisi araçları hala dikkat çekiyor. Son olarak yapay zekaya yaptırılan 2023 model Tofaş Şahin fotoğrafı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte kısa sürede dikkat çeken o kare.
Türkiye'de bir döneme damgasını vuran ve hala popülerliğini koruyan Tofaş kuş serisi araçları hala dikkat çekiyor.
Yapay zekaya yaptırılan 2023 model Tofaş Şahin fotoğrafı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Tofaş Kuş Serisi olarak bilinen Şahin, Doğan ve Kartal, Tofaş tarafından 1981-2010 yılları arasında üretilen bir orta sınıf otomobil serisidir.