2023 model Tofaş Şahin'i yapay zeka çizdi görenler "İnanılır gibi değil" dedi. O eski halinden eser yok şimdi... Son dönemde yapay zeka tarafından hazırlanan fotoğraflar sosyal medyada viral olmayı başarıyor. Türkiye'de bir döneme damgasını vuran ve hala popülerliğini koruyan Tofaş kuş serisi araçları hala dikkat çekiyor. Son olarak yapay zekaya yaptırılan 2023 model Tofaş Şahin fotoğrafı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte kısa sürede dikkat çeken o kare.