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2023 dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin sıralamasını görenin göğsü kabaracak!

2023 dünyanın en güçlü orduları listesi yayımlandı. 2023 Global Firepower tarafından yayınlanan liste tüm dünya tarafından merak edildi. Türkiye'nin sıralamasını görenler ise sosyal medyadan gurur verici paylaşımlarda bulundu. İşte 2023 dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin askeri gücü.

takvim.com.tr
23.02.2023 16:04 - Son Güncelleme: 23.02.2023 16:09
2023 dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralamasını görenin göğsü kabaracak!

2023'ün en güçlü orduları belli oldu. Global Firepower en yüksek askeri güçleri sıraladı. Türk ordusunun yer aldığı sıralama ise gurur verici. Savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterlerin göz önünde bulundurularak sıralanan listesini sizler için derledik. İşte 2023 dünyanın en güçlü orduları...

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2023 dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralamasını görenin göğsü kabaracak!

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