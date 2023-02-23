2023 dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralamasını görenin göğsü kabaracak!

2023'ün en güçlü orduları belli oldu. Global Firepower en yüksek askeri güçleri sıraladı. Türk ordusunun yer aldığı sıralama ise gurur verici. Savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterlerin göz önünde bulundurularak sıralanan listesini sizler için derledik. İşte 2023 dünyanın en güçlü orduları...