2023 Diyanet Hac kura sonuçlarına nasıl bakılır? HAC KURA SONUÇLARI: hac.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ! 83 bin 430 hac kura sorgulama ekranı!
HAC KURA SONUÇLARI SON DAKİKA! Hac kura sonuçları isim isim tüm liste burada! Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl için hac ibadetine ilişkin kura çekilişi yapıldı. Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle bu yılki çekilişe hacı adaylarının davet edilmediği belirtildi. Adaylar son günlerde sıkça kura sonuçlarını araştırıyordu. Ve beklenen gün geldi. Peki Hac kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranı: hac.gov.tr...
HAC KURA SONUÇLARI NİHAİ-YEDEK TAM FULL İSİM LİSTESİ! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac kura sonuçları açıklandı. 2023 yılında hacca 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi gidebilecek. Hacca gidecek kişilerin belirleneceği çekilişin sonuçları 8 Mart yani bugün açıklandı. Kuraya katılan binlerce kişi şimdi 'Diyanet Hac kura sonuçlarına nasıl bakılır? Hac kura sorgulama nereden yapılır!?' sorusuna yanıt arıyor. İşte HAC KURA SONUÇLARI: hac.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Diyanet Hac kura sonuç sorgulama ekranı!
8 MART 2023 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberine göre hac kura sonuçları açıklandı. 2023 yılı hac kura sonuçları bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:
2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası
HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYIMLANACAK MI?
Hac kura sonuçları isimler halinde yayınlanmayacak. E-Devlet kapısından veya hac.gov.tr adresinden hacca gidip gitmeyeceğinizi öğrenebileceksiniz.
Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra "Hac Durum Sorgulama" işlemi yapabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı siteye erişimde zaman zaman sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.
Hac sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı girin ve sonucunuzu öğrenmek için "Sorgula" düğmesine tıklayın. Kura sonucunuz ekranda görünecektir.
Eğer kura sonuçları henüz açıklanmamışsa, ilgili sayfada "Kura Sonuçları Henüz Açıklanmadı" gibi bir mesajla karşılaşacaksınız. Sonuçların saat 22.00'de açıklanacağı duyurulmuştu.