2023 Diyanet Hac kura sonuçlarına nasıl bakılır? HAC KURA SONUÇLARI: hac.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ! 83 bin 430 hac kura sorgulama ekranı!

Hac sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı girin ve sonucunuzu öğrenmek için "Sorgula" düğmesine tıklayın. Kura sonucunuz ekranda görünecektir.

Eğer kura sonuçları henüz açıklanmamışsa, ilgili sayfada "Kura Sonuçları Henüz Açıklanmadı" gibi bir mesajla karşılaşacaksınız. Sonuçların saat 22.00'de açıklanacağı duyurulmuştu.