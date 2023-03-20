2016'da bekleniyordu! Büyük İstanbul depreminde 1766 detayı! 7 YIL GEÇTİ! Naci Görür'den yeni uyarı! Avcılar'dan bile beter o semt...
Naci Görür, katıldığı bir programda İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ve zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı. İşte Görür'ün çarpıcı Marmara depremi yorumları.
Büyük İstanbul depremi tarihi ve büyüklüğü hakkında araştırmalar devam ediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde Bolu, Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen depremlerin ardından araştırılıyor. Marmara depremi için uzmanlar peş peşe uyarılarını sıraladı. Özellikle Naci Görür'ün açıklamaları gündeme oturdu. 250 yılda bir deprem olduğunu belirten Görür'ün ardından İstanbul'da yaşanan son deprem üzerinden 250 yıl geçtiğini ortaya çıkardık. Normalde 2016 yılında 250. yıl olmasına rağmen beklenen deprem hala gerçekleşmedi. Son 7 yıldır 'her an olabilir' diyen uzmanların haklılığı tekrar doğrulandı. İşte Naci Görür'ün çarpıcı açıklamaları...
BÜYÜK DEPREMLER TEKERRÜR EDİYOR
"15-20 sene önce bu depremler hiç konuşulmazdı. Bizim nesil büyük ölçüde bu büyük depremlerin tekerrür etme periyotları içerisinde yaşıyor. Bu bir tesadüf. Bizden önceki nesiller, 39-42 falan depremleri hariç doğru dürüst deprem belki de görmediler, yani geniş aralıklar var"
ÖNÜZMÜZDE 7-8 DEPREM VAR
"Biz büyük depremleri görüyoruz. Çünkü sözgelimi kuzey anadolu fayının işte 99'da, ondan önce 67'de veya 54'te gibi büyük depremleri gördük. Van depremini, Elazığ depremini, şimdi de Maraş depremini gördük. Bizim ömür süremiz içerisinde aşağı yukarı 7-8 tane büyük deprem var. Bu bizim nesil için bir şanssızlık ama bir tesadüf çünkü o büyük deprem üreten fayların tekerrür periyodu tam bizim yaşadığımız dönem içerisinde doldu. Onun için biz görüyoruz. Mesela Maraş depremi aşağı yukarı 1513'ten beri orada doğru dürüst bu boyutta bir deprem yok. Neredeyse 500 sene."
250 YILDA BİR OLUYOR
O deprem üreten fayın da ilk son depremi 1766. 250 senede bir oluyor. Yine bizim döneme çakışıyor. Bu neslin, diyelim bizim ülkemizde yaşayan yaşları aşağı yukarı 5 yaşından tut diyelim 50-60 yaşına kadar diyelim daha fazla... Bu tekerrür periyodunda yaşıyoruz. Biz dediğiniz gibi bilinçli olarak depremi 99'da gördük. Ondan önce 67, 54'te, 42'de onları pek hatırlamıyoruz. Yaş olarak kimimiz hatırlamaya da müsait değil.