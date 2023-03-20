2016’da bekleniyordu! Büyük İstanbul depreminde 1766 detayı! 7 YIL GEÇTİ! Naci Görür’den yeni uyarı! Avcılar’dan bile beter o semt...

ÖNÜZMÜZDE 7-8 DEPREM VAR

"Biz büyük depremleri görüyoruz. Çünkü sözgelimi kuzey anadolu fayının işte 99'da, ondan önce 67'de veya 54'te gibi büyük depremleri gördük. Van depremini, Elazığ depremini, şimdi de Maraş depremini gördük. Bizim ömür süremiz içerisinde aşağı yukarı 7-8 tane büyük deprem var. Bu bizim nesil için bir şanssızlık ama bir tesadüf çünkü o büyük deprem üreten fayların tekerrür periyodu tam bizim yaşadığımız dönem içerisinde doldu. Onun için biz görüyoruz. Mesela Maraş depremi aşağı yukarı 1513'ten beri orada doğru dürüst bu boyutta bir deprem yok. Neredeyse 500 sene."