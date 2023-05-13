20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce'in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...
Edgar Cayce, 20. yüzyılda yaşamış bir kişiydi. Cayce'in kehanetleri dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. 20. yüzyıla damgasını vuran bu ismin kehanetleri aslında çocukluk döneminde yaşadığı bir olayla başladı. Uyuyan kahin olarak bilinen Edgar Cayce, 1877-1945 yılları arasında yaşayan ve çevresindeki insanların dikkatini söyledikleriyle çekmeyi başaran önemli bir kişilikti. Kendi ölüm tarih ve saatini de bilen kahinin gelecek yıllara ilişkin kehanetleri duyanları şaşırtacak.
13.05.2023 09:01 - Son Güncelleme: 13.05.2023 09:01
Öleceği günü saatine kadar bilmişti. 20. yüzyılın en büyük kahini Edgar Cayce'in korkunç kehaneti akılları tuzla buz etti. Çocukluk döneminden itibaren kehanetleriyle ünlenen Cayce'in, 2021 yılı ve sonrasında da etkisini sürdüreceği söyleniyor. Özellikle dünyanın depremler nedeniyle şekil değiştireceği kehaneti oldukça dikkat çekti. Dünyadaki 3 büyük şehirle ilgili de dikkat çeken bir kehanette bulunan kahinin söyledikleri yıllar sonra yine gündeme geldi.
Doktorlar bu talimatı uygulamış ve Cayce aynı akşam komadan çıkmıştır. Bu olaydan sonra Edgar Cayce'nin kehanetleri daha da belirgin hale geldi.