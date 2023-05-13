20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce’in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...

Öleceği günü saatine kadar bilmişti. 20. yüzyılın en büyük kahini Edgar Cayce'in korkunç kehaneti akılları tuzla buz etti. Çocukluk döneminden itibaren kehanetleriyle ünlenen Cayce'in, 2021 yılı ve sonrasında da etkisini sürdüreceği söyleniyor. Özellikle dünyanın depremler nedeniyle şekil değiştireceği kehaneti oldukça dikkat çekti. Dünyadaki 3 büyük şehirle ilgili de dikkat çeken bir kehanette bulunan kahinin söyledikleri yıllar sonra yine gündeme geldi.