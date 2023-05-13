Vav TV İzle
Haberler Trend 20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce'in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...

20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce'in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...

Edgar Cayce, 20. yüzyılda yaşamış bir kişiydi. Cayce'in kehanetleri dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. 20. yüzyıla damgasını vuran bu ismin kehanetleri aslında çocukluk döneminde yaşadığı bir olayla başladı. Uyuyan kahin olarak bilinen Edgar Cayce, 1877-1945 yılları arasında yaşayan ve çevresindeki insanların dikkatini söyledikleriyle çekmeyi başaran önemli bir kişilikti. Kendi ölüm tarih ve saatini de bilen kahinin gelecek yıllara ilişkin kehanetleri duyanları şaşırtacak.

13.05.2023 09:01 - Son Güncelleme: 13.05.2023 09:01
20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce’in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...

Öleceği günü saatine kadar bilmişti. 20. yüzyılın en büyük kahini Edgar Cayce'in korkunç kehaneti akılları tuzla buz etti. Çocukluk döneminden itibaren kehanetleriyle ünlenen Cayce'in, 2021 yılı ve sonrasında da etkisini sürdüreceği söyleniyor. Özellikle dünyanın depremler nedeniyle şekil değiştireceği kehaneti oldukça dikkat çekti. Dünyadaki 3 büyük şehirle ilgili de dikkat çeken bir kehanette bulunan kahinin söyledikleri yıllar sonra yine gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce’in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...

Gençlik yıllarında bilinmeyen bir nedenle komaya giren Cayce, doktorların tüm çabalarına rağmen uyanamadı.

20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce’in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...

Fakat Cayce, komadayken konuşarak doktorlara "Özel bir yakın yapın ve enseme kuvvetlice bastırın." demişti.

20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce’in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...

Doktorlar bu talimatı uygulamış ve Cayce aynı akşam komadan çıkmıştır. Bu olaydan sonra Edgar Cayce'nin kehanetleri daha da belirgin hale geldi.

20. yüzyılın en büyük kahini öleceği günü saatine kadar bilmişti! Edgar Cayce’in korkunç kehaneti yıllar sonra ortaya çıktı! 21. yüzyılın sonunda...

KEHANETLERİ YILLAR SONRA GÜNDEME GELDİ

Elektrikli arabalar ve ışıktan silahlar üretilecek.

SON DAKİKA