Bayram namazı kaç rekat, evde kılınır mı? RAMAZAN BAYRAMI DUALARI 2023! 2 rekat Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?
Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayıp, 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bayramlarda ilk akla gelen namazdır. Bayram namazlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar internet arama motorlarında 'Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Bayram namazı kaç rekat, evde kılınır mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte Ramazan Bayramı duaları ve 2 rekatlık bayram namazı kılınışı.
Bayram namazları senede iki defa olarak Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınır. Bayram namazının en önemli özelliklerinden bir tanesi de cemaatle birlikte kılınıyor olmasıdır. Amacı müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği arttırmak olan bayram namazının evde kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Peki Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Evde bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
RAMAZAN BAYRAMI EVDE KILINIR MI?
Bayram namazı vacip bir namazdır ve iki rekat olarak cemaatle kılınır. Bayram namazının şartları Cuma namazının şartları gibidir. (Bakınız; Cumanın şartları) Bu şartlardan en önemlisi cemaat olmasıdır. Bu cemaat dini kaynaklarda şu şekilde belirtilmiştir; imam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi'de 3, Maliki'de 12, Şafii ve Hanbeli'de 40 erkek gerekir)
Bu şartlara ve genel görüşe göre bayram namazı tek olarak kılınmaz. Hanefi mezhebi evde bayram namazı kılınamayacağına hükmetmiştir. Diğer mezhepler ise bayram namazına gidemeyenlerin evlerinde tek başına veya ailece cemaat yaparak camideki gibi kılabileceklerini söylemişlerdir.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?
İslam Alimlerine göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarını kılmakla yükümlü değillerdir. Bazı hadislere göre Peygamber Efendimiz (Sav), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik ettiği bilinir. Bu nedenle kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde yani güneş doğduktan kırk dakika kadar sonra kılınır. Bayram namazında ezan okunmaz ve kamet getirilmez. İki rekat olarak kılınan namaz normalde aşağıdaki gibi kılınır;
- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilir.
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)