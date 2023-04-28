2 haftada 5 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Yaz kış demeden tüketenler zıpkın gibi olacaksınız! Çatır çatır yağ yakıyor!
Beslenmeyle ilgili verdiği ipuçlarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermenin sırlarını tek tek anlatarak püf noktalarını vurguluyor. Canan Karatay diyeti, doğru beslenme ile kalıcı kilo vermenin mümkün olduğunu savunan bir diyet yöntemidir. Bu diyetin temel ilkeleri arasında, rafine edilmiş şeker, un, işlenmiş gıdalar, fast-food ürünleri, hazır meyve suları gibi şeker ve karbonhidrat içeren yiyeceklerin tüketiminden kaçınmak yer alıyor.
28.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:42
Son yıllarda popüler hale gelen Canan Karatay diyeti, özellikle göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler tarafından sık sık tercih ediliyor. Bu diyet yöntemi doğru beslenmeyle kilo vermenin mümkün olduğunu iddia ediyor ve kalori hesabı yapmadan diyet unsurlarına odaklanarak kilo vermeyi hedefliyor. Bu diyet kapsamında doymuş yağlardan uzak durulması ve yeterli miktarda protein, lif, vitamin ve mineral içeren besinlerin tüketilmesi öneriliyor.
KAHVALTIYA ÖZEN GÖSTERİN!
Canan Karatay, kahvaltıda tüketilmesi gereken besinleri açıklarken, özellikle kış aylarında turp yemenin çok önemli olduğunu vurguladı.