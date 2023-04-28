2 haftada 5 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Yaz kış demeden tüketenler zıpkın gibi olacaksınız! Çatır çatır yağ yakıyor!

Son yıllarda popüler hale gelen Canan Karatay diyeti, özellikle göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler tarafından sık sık tercih ediliyor. Bu diyet yöntemi doğru beslenmeyle kilo vermenin mümkün olduğunu iddia ediyor ve kalori hesabı yapmadan diyet unsurlarına odaklanarak kilo vermeyi hedefliyor. Bu diyet kapsamında doymuş yağlardan uzak durulması ve yeterli miktarda protein, lif, vitamin ve mineral içeren besinlerin tüketilmesi öneriliyor.