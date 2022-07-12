1999 2002 2008 öncesi işe girip SGK-SSK primi ödeyenlere erken emeklilik müjdesi! 10, 15, 25 yılla emeklilik ve ilk maaşlar!

Erken emeklilik şartlarını inceleyen vatandaşlar amacıyla emekli olduklarında ne kadar maaş bağlanacağı da çok mühim bir detaydır. Bilindiği üzere 2008 senesi evveli SSK girişi olanlar10, 15, 25 senede emeklilik hakkı elde ediyorlar. 3600 gün, 4500 gün, 5400 gün prim ödemesi olanlar, kendilerine en makul sistemle emekli olabilecekler. Emekli maaşları ise buna göre belirlenecektir.