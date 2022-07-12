1999 2002 2008 öncesi işe girip SGK-SSK primi ödeyenlere erken emeklilik müjdesi! 10, 15, 25 yılla emeklilik ve ilk maaşlar!
1999 senesi evveli işe başlayanlar, 10 sene yani 3600 prim günü ödemesiyle emekli olmaya hak kazanıyorlar. İlk primini bu tarih kapsamında ödeyenler ise en talihli grup. Şimdilik prim gün miktarını doldurmamış olanlar, gene bu sayıyı tamamladıklarında aynı hakka tabi olabiliyorlar. 2008 senesi ardından ilk primini ödeyenler ise 58 yaş hükmüne tabi olmaktadır. 3600 prim adedi 15 senesi tamamlamış olma şartını taşıyor.
Erken emeklilik şartlarını inceleyen vatandaşlar amacıyla emekli olduklarında ne kadar maaş bağlanacağı da çok mühim bir detaydır. Bilindiği üzere 2008 senesi evveli SSK girişi olanlar10, 15, 25 senede emeklilik hakkı elde ediyorlar. 3600 gün, 4500 gün, 5400 gün prim ödemesi olanlar, kendilerine en makul sistemle emekli olabilecekler. Emekli maaşları ise buna göre belirlenecektir.
Emekli Olma Şartları
4500 günle emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla daha değişik şartlar getiren SSK 1999 Eylül ayı ve 2008 Nisan ayı arasında prim ödemesi başlayanlar bağlamında 25 senelik sigortalılık zamanı getirilmiştir.
Vatandaşın aklını kurcalayan emeklilik ile alakalı konular arasında en ilgi çekeni erken emeklilik şartlarına makul olup olmadığıdır. Peki, 2022 senesinde 10 senede emeklilik haklarından kimler yaralanabilecek? İşte detaylar!