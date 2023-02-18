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18 yaşından büyük olan herkese PTT aracılığıyla nakit ödeme başladı! Almak için tek yapmanız gereken bu!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara müjdeli haber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldi. Ekonomik problemlere ilaç olması niyetiyle hareket eden bakanlık vatandaşlara nakit destekte bulunmaya devam etme kararı aldı. 18 yaşından büyük herkes nakit ödeme desteğinden faydalanabiliyor. Üstelik almak son derece basit. Detaylara haberimizde yer verdik&hellip;

takvim.com.tr
18.02.2023 13:55 - Son Güncelleme: 18.02.2023 13:55
18 yaşından büyük olan herkese PTT aracılığıyla nakit ödeme başladı! Almak için tek yapmanız gereken bu!

Geçinme problemine maruz kalan dar gelirli vatandaşlara hazırlanan yardım paketinde ailelerin enflasyon karşısında ek gelir sağlaması amaç ediniliyor.

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18 yaşından büyük olan herkese PTT aracılığıyla nakit ödeme başladı! Almak için tek yapmanız gereken bu!

Vatandaşların farklı ihtiyaçlarına ilaç olacak destekler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Eğitim, yakacak, fatura vb. desteklerle vatandaşlar yüksek enflasyon karşısında destekleniyor.

18 yaşından büyük olan herkese PTT aracılığıyla nakit ödeme başladı! Almak için tek yapmanız gereken bu!

Sosyal Yardımdan Faydalanabilmek İçin

Sosyal Yardım kampanyalarından faydalanabilmek için hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin 3/1'inden düşük olması isteniyor.

18 yaşından büyük olan herkese PTT aracılığıyla nakit ödeme başladı! Almak için tek yapmanız gereken bu!

Hane geliri belirtilen düzeyde değilse vatandaşlar başvurularından olumsuz sonuç alabiliyor.

18 yaşından büyük olan herkese PTT aracılığıyla nakit ödeme başladı! Almak için tek yapmanız gereken bu!

Aynı zamanda hane içindeki çalışanların memur, işçi gibi kadroya sahip olması da başvuruların reddedilmesine yol açabiliyor.

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