18 yaş üstü tüm vatandaşlara, 1000 TL'lik geri ödemesiz para desteği müjdesi! 3404’e kısa SMS göndermeniz yeterli
Ülkemizin en köklü bankalarından birisi olan Halk Bankası, kamu bankası olmasının avantajını kullanarak kazancı yüksek bir kart kampanyası düzenlediğini duyurdu. Banka, yeni kampanyasına ilişkin tüm ayrıntıları paylaşarak 18 yaşın üzerinde olan her vatandaşın kampanyaya başvuru yapabileceğini belirtti. İşte Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan yeni kart kampanyasına ilişkin haberin devamı
Ekonomi piyasaları tarafından kaydedilen olumsuz gelişmelere bağlı olarak giderek pahalılaşan gündelik hayat şartları, vatandaşların her an her yerde nakde ihtiyaç duymalarına sebep oldu. Nakit ihtiyaçlarını karşılıksız olarak karşılayabilecekleri fırsatları yakından takip eden vatandaşlara, bir de kamu bankasından destek haberi geldi.
Türkiye'nin en köklü geçmişe sahip olan kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu avantajlı kampanyalarının arasına bir yenisini daha ekleyerek, ilgili şartları sağlayan tüm mevcut müşterilerine hediye para tanımlaması yapacağını bildirdi. Banka, hediye para kazanımlı kampanyasına ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası'ndan Müşterilerine Hediye Para Desteği!
Her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de hem müşterileri hem de potansiyel müşterileri için birbirinden avantajlı kampanyalar geliştirmeye devam eden Halk Bankası, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak masrafları artmış olan mevcut müşterileri için yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu.
İlgili kampanyasının detaylarını paylaşan kamu bankası, 18 yaşın üzerinde olan ve bankada hesabı bulunan herkesin kampanyaya erişim sağlayabileceğini bildirdi.
Halk Bankası tarafından yapılan duyuruya göre bankanın Paraf kartı ürününe sahip olan ve 12 ay boyunca aktif olarak her ay harcama yapacağının garantisini veren tüm mevcut müşterilere, 1000 TL'lik hediye para tanımlamasının yapılacağı bilgisi kaydedildi.