18 yaş üstü tüm vatandaşlara, 1000 TL’lik geri ödemesiz para desteği müjdesi! 3404’e kısa SMS göndermeniz yeterli

Ekonomi piyasaları tarafından kaydedilen olumsuz gelişmelere bağlı olarak giderek pahalılaşan gündelik hayat şartları, vatandaşların her an her yerde nakde ihtiyaç duymalarına sebep oldu. Nakit ihtiyaçlarını karşılıksız olarak karşılayabilecekleri fırsatları yakından takip eden vatandaşlara, bir de kamu bankasından destek haberi geldi.